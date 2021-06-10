«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с Джейдоном Санчо

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдон Санчо стал ближе к переходу в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере», «красные дьяволы» согласовали со стороной футболиста условия контракта, рассчитанного до лета 2026 года. Отмечается, что в ходе переговоров никаких проблем с Джейдоном не возникло.
Теперь «Манчестер Юнайтед» начинает переговоры с «Боруссией». Немецкий клуб оценивает 21-летнего англичанина в € 95 млн.
Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити», а выступление на взрослом уровне начал в составе «Боруссии» в 2017 году. В сборную Англии вызывается с 2018 года. В минувшем сезоне хавбек принял участие в 26 матчах Бундеслиги, в которых забил восемь голов (один — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.
- 10 июня 2021
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