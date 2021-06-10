Маркизио: у России хорошая команда, где играет мой друг Дзюба. Он — лучший капитан!

Экс-полузащитник «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио поделился ожиданиями от чемпионата Европы – 2020.
«У сборной России хорошая команда, где играет мой друг Артем Дзюба. Он — лучший капитан!
Думаю, чемпионом станет сборная Франции, а далее расположится кто-то из таких команд, как: Италия, Англия, Испания, Португалия и Германия.
Италия ещё не готова стать чемпионом Европы, потому что у нас новая команда, а у Франции есть большие игроки, победившие на чемпионате мира – 2018 в России. Думаю, Франция — лучшая команда на этом Евро», — приводит слова Маркизио «Матч ТВ».
Представление сборной Италии на Евро-2020
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня и начнётся в 22:00 мск.
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