Повторный тест защитника сборной Испании Льоренте на коронавирус оказался отрицательным

Защитник «Лидс Юнайтед» и сборной Испании Диего Льоренте может в ближайшее время вернуться к тренировкам с партнёрами по национальной команде.



Накануне, 9 июня, футболист прошёл тест на коронавирус и получил положительный результат. После этого Диего был вынужден изолироваться от других футболистов.



Как сообщает Marca, сегодня, 10 июня, Льоренте повторно проверился на наличие инфекции. В этот раз тест дал отрицательный результат. Вечером защитник вновь пройдёт проверку. Если коронавирус снова не будет выявлен, то уже завтра, 11 июня, игрок сможет вернуться к тренировкам.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.

Видеообзор матча Испания — Литва: