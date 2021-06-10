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Повторный тест защитника сборной Испании Льоренте на коронавирус оказался отрицательным

Повторный тест защитника сборной Испании Льоренте на коронавирус оказался отрицательным
Михаил Рождественский
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Защитник «Лидс Юнайтед» и сборной Испании Диего Льоренте может в ближайшее время вернуться к тренировкам с партнёрами по национальной команде.

Накануне, 9 июня, футболист прошёл тест на коронавирус и получил положительный результат. После этого Диего был вынужден изолироваться от других футболистов.

Как сообщает Marca, сегодня, 10 июня, Льоренте повторно проверился на наличие инфекции. В этот раз тест дал отрицательный результат. Вечером защитник вновь пройдёт проверку. Если коронавирус снова не будет выявлен, то уже завтра, 11 июня, игрок сможет вернуться к тренировкам.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.

Календарь Евро-2020

Видеообзор матча Испания — Литва:

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