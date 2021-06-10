Повторный тест защитника сборной Испании Льоренте на коронавирус оказался отрицательным

Защитник «Лидс Юнайтед» и сборной Испании Диего Льоренте может в ближайшее время вернуться к тренировкам с партнёрами по национальной команде.
Накануне, 9 июня, футболист прошёл тест на коронавирус и получил положительный результат. После этого Диего был вынужден изолироваться от других футболистов.
Как сообщает Marca, сегодня, 10 июня, Льоренте повторно проверился на наличие инфекции. В этот раз тест дал отрицательный результат. Вечером защитник вновь пройдёт проверку. Если коронавирус снова не будет выявлен, то уже завтра, 11 июня, игрок сможет вернуться к тренировкам.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.
Видеообзор матча Испания — Литва:
- 10 июня 2021
-
16:00
-
15:50
-
15:38
-
15:38
-
15:20
-
14:50
-
14:48
-
14:36
-
14:27
-
14:11
-
14:05
-
13:58
-
13:57
-
13:48
-
13:44
-
13:30
-
13:30
-
13:24
-
13:20
-
13:20
-
13:12
-
13:08
-
12:58
-
12:45
-
12:43
-
12:36
-
12:33
-
12:28
-
12:17
-
12:15
-
12:02
-
11:58
-
11:35
-
11:34
-
11:33