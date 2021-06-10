Власти Крыма намерены добиться, чтобы с формы сборной Украины убрали контуры полуострова

Власти Крыма намерены предпринять все необходимые действия, чтобы с формы сборной Украины убрали контуры полуострова. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов. По словам спикера Госсовета, отстаивать интересы региональные власти намерены всеми законными методами, которые у них есть.



«Конечно, нужно добиваться, чтобы контуры полуострова были убраны. Вообще нужно учиться отстаивать более агрессивно и настойчиво свои интересы, ведь нас проверяют на слабость. Это очень хорошее решение УЕФА, мы его полностью поддерживаем», — цитирует Константинова ТАСС.



Напомним, как сообщили в УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову, карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган — «Героям слава» — украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несёт явный политический смысл.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.