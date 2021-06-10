«Ростов» выкупил Али Соу у софийского ЦСКА

«Ростов» воспользовался опцией выкупа нападающего софийского ЦСКА Али Соу, сообщает пресс-служба российского клуба. Контракт форварда с клубом рассчитан до 2025 года.



Али Соу присоединился к команде зимой на правах аренды. Во второй части сезона нападающий провёл 12 матчей и забил три мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 3 млн. Али Соу выступает за национальную команду Гамбии. В составе сборной футболист провёл пять матчей, но не отметился результативными действиями.



13 июня футболисты «Ростова» пройдут медицинское обследование и начнут первый этап подготовки к сезону-2021/2022. 19 июня подопечные Валерия Карпина отправятся в австрийский регион Штирия, где пройдут два тренировочных сбора команды.

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