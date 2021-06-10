«Урал» объявил о расставании с Павлом Погребняком

«Урал» объявил о том, что нападающий Павел Погребняк покидает екатеринбургский клуб.
Как сообщает официальный сайт «шмелей», у Погребняка по окончании сезона-2020/2021 закончился контракт с «Уралом». Стороны решили не продлевать его. Екатеринбургский клуб поблагодарил Павла за игру и голы в составе команды, отметив его профессионализм.
Фотографию можно увидеть на странице «Урала» в "Твиттере".
Павел Погребняк выступал за «Урал» с 2018 года, перейдя в клуб после развала «Тосно», в составе которого он стал обладателем Кубка России. До этого россиянин выступал за московское «Динамо», «Рединг», «Фулхэм», «Штутгарт», петербуржский «Зенит», «Томь», «Шинник», «Химки», «Балтику» и московский «Спартак», воспитанником которого является. В завершившемся сезоне 37-летний форвард принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил четыре гола.
- 10 июня 2021
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