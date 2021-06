Календарь матчей чемпионата Европы по футболу — 2020

Завтра, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу — 2020. В матче открытия турнира сыграют сборные Турции и Италии.



Полное расписание группового этапа Евро-2020:



1-й тур:



11 июня

Турция — Италия (группа A), 22:00



12 июня

Уэльс — Швейцария (группа A), 16:00

Дания — Финляндия (группа B), 19:00

Бельгия — Россия (группа B), 22:00



13 июня

Англия — Хорватия (группа D), 16:00

Австрия — Северная Македония (группа C), 19:00

Нидерланды — Украина (группа C), 22:00



14 июня

Шотландия — Чехия (группа D), 16:00

Польша — Словакия (группа E), 19:00

Испания — Швеция (группа E), 22:00



15 июня

Венгрия — Португалия (группа F), 19:00

Франция — Германия (группа F), 22:00



2-й тур:



16 июня

Финляндия — Россия (группа B), 16:00

Турция — Уэльс (группа A), 19:00

Италия — Швейцария (группа A), 22:00



17 июня

Украина — Северная Македония (группа C), 16:00

Дания — Бельгия (группа B), 19:00

Нидерланды — Австрия (группа C), 22:00



18 июня

Швеция — Словакия (группа E), 16:00

Хорватия — Чехия (группа D), 19:00

Англия — Шотландия (группа D), 22:00



19 июня

Венгрия — Франция (группа F), 16:00

Португалия — Германия (группа F), 19:00

Испания — Польша (группа E), 22:00



3-й тур:



20 июня

Италия — Уэльс (группа A), 19:00

Швейцария — Турция (группа A), 19:00



21 июня

Украина — Австрия (группа C), 19:00

Северная Македония — Нидерланды (группа C), 19:00

Финляндия — Бельгия (группа B), 22:00

Россия — Дания (группа B), 22:00



22 июня

Хорватия — Шотландия (группа D), 22:00

Чехия — Англия (группа D), 22:00



23 июня

Швеция — Польша (группа E), 19:00

Словакия — Испания (группа E), 19:00

Португалия — Франция (группа F), 22:00

Германия — Венгрия (группа F), 22:00