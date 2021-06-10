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Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2021 (Евро-2020)

Календарь матчей чемпионата Европы по футболу — 2020
Михаил Рождественский
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Завтра, 11 июня, стартует чемпионат Европы по футболу — 2020. В матче открытия турнира сыграют сборные Турции и Италии.

Полное расписание группового этапа Евро-2020:

1-й тур:

11 июня
Турция — Италия (группа A), 22:00

12 июня
Уэльс — Швейцария (группа A), 16:00
Дания — Финляндия (группа B), 19:00
Бельгия — Россия (группа B), 22:00

13 июня
Англия — Хорватия (группа D), 16:00
Австрия — Северная Македония (группа C), 19:00
Нидерланды — Украина (группа C), 22:00

14 июня
Шотландия — Чехия (группа D), 16:00
Польша — Словакия (группа E), 19:00
Испания — Швеция (группа E), 22:00

15 июня
Венгрия — Португалия (группа F), 19:00
Франция — Германия (группа F), 22:00

2-й тур:

16 июня
Финляндия — Россия (группа B), 16:00
Турция — Уэльс (группа A), 19:00
Италия — Швейцария (группа A), 22:00

17 июня
Украина — Северная Македония (группа C), 16:00
Дания — Бельгия (группа B), 19:00
Нидерланды — Австрия (группа C), 22:00

18 июня
Швеция — Словакия (группа E), 16:00
Хорватия — Чехия (группа D), 19:00
Англия — Шотландия (группа D), 22:00

19 июня
Венгрия — Франция (группа F), 16:00
Португалия — Германия (группа F), 19:00
Испания — Польша (группа E), 22:00

3-й тур:

20 июня
Италия — Уэльс (группа A), 19:00
Швейцария — Турция (группа A), 19:00

21 июня
Украина — Австрия (группа C), 19:00
Северная Македония — Нидерланды (группа C), 19:00
Финляндия — Бельгия (группа B), 22:00
Россия — Дания (группа B), 22:00

22 июня
Хорватия — Шотландия (группа D), 22:00
Чехия — Англия (группа D), 22:00

23 июня
Швеция — Польша (группа E), 19:00
Словакия — Испания (группа E), 19:00
Португалия — Франция (группа F), 22:00
Германия — Венгрия (группа F), 22:00

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