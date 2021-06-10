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Хави: думаю, что Месси останется в «Барселоне», но последнее слово останется за ним

Хави: думаю, что Месси останется в «Барселоне», но последнее слово останется за ним
Сергей Сорокин
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Главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес прокомментировал возможное будущее аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

«Думаю, что Месси продолжит выступать за «Барселону», но последнее слово останется за ним. Он заслужил право выбирать. Месси — лучший игрок в истории «Барселоны», и я надеюсь, что он не поменяет своего решения», — цитирует Хави Marca.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. 33-летний аргентинец провёл всю карьеру в составе каталонского клуба. В составе «Барселоны» Месси четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

В прошлом сезон Месси провёл 35 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач.

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