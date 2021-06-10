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Соцсети УЕФА атакованы из-за требования убрать надпись «Героям слава!» с формы Украины

Соцсети УЕФА атакованы из-за требования убрать надпись «Героям слава!» с формы Украины
Никита Сербаков
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Украинские болельщики обрушили шквал критики на решение УЕФА о запрете использования лозунга «Героям слава!» на футболке сборной Украины.

Сотни комментариев появились в соцсетях под публикациями в аккаунте УЕФА. Украинцы возмущаются решением Союза европейских футбольных ассоциаций и обвиняют его чиновников в продажности.

«Героям Слава! Честь и достоинство не продаются за газ и нефть!» — пишет один из пользователей.

«Какая ваша цена, «паны» из УЕФА? может рубль, может два? Слава Украине!!! Героям Слава!!!!».

«Слава Украине! Героям слава! Украина — защита для Европы и цивилизации мира! Эти слова — святые слова!»

«Слава Украине! Слава Героям!» каждый из нас, кто от имени Украины борется за ее имя — ГЕРОЙ, и не имеет значения, политик он, музыкант, футболист, или военный».

«Почему бы не требовать изменений в командной форме России и не снять её с чемпионата всей командой внутри? Сколько бы вы взяли за ЭТО? Мы начнем финансирование толпой. Слава Украине! Слава героям!».

Гневные комментарии украинцев на решение УЕФА

Гневные комментарии украинцев на решение УЕФА

Фото: https://ru-ru.facebook.com/uefa

Как сообщили в УЕФА, карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган — «Героям слава» — украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несёт явный политический смысл.

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