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«Пора объяснить, что нужно отвечать за слова». В «Уфе» прокомментировали иск к Салиховой

«Пора объяснить, что нужно отвечать за слова». В «Уфе» прокомментировали иск к Салиховой
Павел Левкович
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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал решение подать в суд на Зарему Салихову, жену владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Ранее Салихова опубликовала пост, в котором рассказала, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов помогал «Уфе», работая в московском клубе.

«Зарема Салихова очень высокого мнения о себе. Не знаю, в связи с чем и с какими достижениями. У Шамиля Камиловича они всем понятны и известны, а тут какие-то голословные и ничем не подтверждённые заявления, ставящие под сомнение работу большой команды. Может быть, она забыла, сколько очков «Спартак» брал в матчах с «Уфой» именно в прошлом сезоне, когда все говорили, что акционеры «Спартака» рассчитывают на шесть. Это очень странно и абсолютно непрофессионально. Наверное, пора кому-то объяснить ей, что нужно отвечать за свои слова. «Уфа» — это не просто увлечение чьего-то супруга, это бизнес, в который люди 10 лет вкладывают своё имя. Никто не позволит ей так обращаться с нашим «ребёнком».

Ну как это так, что руководитель другого клуба управляет нашим клубом?! В связи с чем? Это, наверное, Газизов поручил Аликину на второй минуте забить гол в ворота «Спартака», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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