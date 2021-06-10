«Пора объяснить, что нужно отвечать за слова». В «Уфе» прокомментировали иск к Салиховой

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал решение подать в суд на Зарему Салихову, жену владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Ранее Салихова опубликовала пост, в котором рассказала, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов помогал «Уфе», работая в московском клубе.
«Зарема Салихова очень высокого мнения о себе. Не знаю, в связи с чем и с какими достижениями. У Шамиля Камиловича они всем понятны и известны, а тут какие-то голословные и ничем не подтверждённые заявления, ставящие под сомнение работу большой команды. Может быть, она забыла, сколько очков «Спартак» брал в матчах с «Уфой» именно в прошлом сезоне, когда все говорили, что акционеры «Спартака» рассчитывают на шесть. Это очень странно и абсолютно непрофессионально. Наверное, пора кому-то объяснить ей, что нужно отвечать за свои слова. «Уфа» — это не просто увлечение чьего-то супруга, это бизнес, в который люди 10 лет вкладывают своё имя. Никто не позволит ей так обращаться с нашим «ребёнком».
Ну как это так, что руководитель другого клуба управляет нашим клубом?! В связи с чем? Это, наверное, Газизов поручил Аликину на второй минуте забить гол в ворота «Спартака», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 10 июня 2021
-
17:34
-
17:33
-
17:30
-
17:28
-
17:20
-
17:15
-
17:00
-
16:57
-
16:57
-
16:47
-
16:40
-
16:37
-
16:35
-
16:31
-
16:26
-
16:25
-
16:12
-
16:11
-
16:00
-
15:50
-
15:38
-
15:38
-
15:20
-
14:50
-
14:48
-
14:36
-
14:27
-
14:11
-
14:05
-
13:58
-
13:57
-
13:48
-
13:44
-
13:30
-
13:30