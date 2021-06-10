Погребняк — об уходе из «Урала»: не исключаю, что завершу футбольную карьеру

Нападающий Павел Погребняк прокомментировал свой уход из «Урала».



«Контракт с «Уралом» у меня закончился. Не исключаю, что завершу футбольную карьеру. Рассматриваю такой вариант. Есть ли предложения от других клубов? Дело не в этом. Мне нужно для самого себя всё понять», — приводит слова Погребняка Sport24.



Павел Погребняк выступал за «Урал» с 2018 года, перейдя в клуб после развала «Тосно», в составе которого он стал обладателем Кубка России. До этого россиянин играл за московское «Динамо», «Рединг», «Фулхэм», «Штутгарт», петербуржский «Зенит», «Томь», «Шинник», «Химки», «Балтику» и московский «Спартак», воспитанником которого является.



В завершившемся сезоне 37-летний форвард принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых забил четыре гола. Всего в составе «Урала» Погребняк провёл 52 матча и забил 12 голов. В 2019 году вместе со «шмелями» он дошёл до финала Кубка России, где екатеринбуржцы уступили московскому «Локомотиву» (0:1).

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