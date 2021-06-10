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Юрий Сёмин поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2021

Юрий Сёмин поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020
Павел Левкович
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Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин высказался о предстоящем выступлении национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«У нас достаточно сильная группа. Бельгия, может быть, чуть хуже играет, чем в прошлых циклах, а вот у Дании достаточно сильная сборная. Их игроки — в больших лигах и в топ-командах. Наш плюс в том, что у нас два матча дома. Мы должны рассчитывать на выход в плей-офф. Наша сборная провела отличный сбор и находится в очень хорошем физическом состоянии. Будем болеть и следить. Нужно двигаться дальше, к Кубку Европы!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Календарь Евро-2020

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

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