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Мигел Данни: хотелось бы увидеть в финале Евро-2020 Россию и Португалию

Мигел Данни: хотелось бы увидеть в финале Евро-2020 Россию и Португалию
Михаил Рождественский
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Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни высказался о предстоящем чемпионате Европы по футболу — 2020.

«Хотелось бы увидеть финал Россия — Португалия! А вообще, есть очень сильная Франция, Германия, которая всегда считается одним из кандидатов, Италия. Назову и Испанию, хотя сейчас там идёт смена поколений, но команда всё равно хороша. Я бы поставил в первую очередь на Францию и Португалию», — сказал Данни в интервью appdeapostas.com.

Календарь Евро-2020

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.

Сборная России выступит в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Португалии предстоит побороться за выход в плей-офф с Францией, Германией и Венгрией.

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