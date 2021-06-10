Мигел Данни: хотелось бы увидеть в финале Евро-2020 Россию и Португалию

Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни высказался о предстоящем чемпионате Европы по футболу — 2020.



«Хотелось бы увидеть финал Россия — Португалия! А вообще, есть очень сильная Франция, Германия, которая всегда считается одним из кандидатов, Италия. Назову и Испанию, хотя сейчас там идёт смена поколений, но команда всё равно хороша. Я бы поставил в первую очередь на Францию и Португалию», — сказал Данни в интервью appdeapostas.com.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.



Сборная России выступит в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Португалии предстоит побороться за выход в плей-офф с Францией, Германией и Венгрией.