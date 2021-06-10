Андрей Червиченко: максимум сборной России на Евро — третье место в группе

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от выступления сборной России на чемпионате Европы по футболу — 2020.
«Третье место — наш максимум, с него мы можем выйти из группы. Если говорить объективно о качестве игроков и составе, то мы как раз не выше третьего места. У нас в серьёзных клубах играет один человек, а второй — Миранчук — скорее, числится, а не играет. А у Бельгии и Дании стартовые составы состоят из футболистов «Челси», «Боруссии» и «Реала». Мы могли бы сыграть только за счёт строгой обороны, а также надеяться на удачу: Дзюба засунет, кто-нибудь хорошо ударит по воротам. Но и здесь проблемы. У нас и обороны хорошей нет. Справа — Джикия и Фернандес, а слева беда», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых Санкт-Петербург.
- 10 июня 2021
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