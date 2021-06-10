Орлов: форма с Крымом – право Украины. Слава богу, Путин сказал, что это его не задевает

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от ситуации вокруг формы сборной Украины по футболу.
«Присоединение Крыма к России признали всего восемь стран. Даже Беларусь и Казахстан не признали. Поэтому вот такая история. Что поделать? Это право сборной Украины, и УЕФА её поддержал.
Что касается высказываний наших депутатов, то они вообще готовы объявить войну. Но не сами пойти воевать, а чтобы войска пошли. Сами депутаты не пойдут, это известно. Слава богу, наш президент сказал, что это его не задевает. Молодцы. Закрыли эту тему», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.
Напомним, что ранее сборная Украины презентовала комплект формы, в которой она будет выступать на Евро-2020. На ней изображен контур территории Украины, в который вошли Крым, Донецк и Луганск.
- 10 июня 2021
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