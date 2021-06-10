Геннадий Орлов назвал «маленькие козырьки» сборной России в предстоящем матче с Бельгией

Футбольный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что у сборной России есть шансы в матче с командой Бельгии на Евро-2020.

«Не надо обращать внимание на результаты последних товарищеских матчей сборной России. Там ещё шёл поиск связок, состава. Если бы разгромно проиграли, это, конечно, было бы плохо. Сыграли с поляками вничью, болгар победили. Проблем много, они есть в каждой линии. Поэтому мы рассчитываем только на чудо. Соотношение сейчас — 70 на 30 в пользу Бельгии. Бельгийцы в рейтинге мирового футбола на первом месте, хотя их журналист сказал мне, что Де Брёйне не выйдет играть с Россией. А наше место — 38-е.



Какие плюсы у России перед матчем? Играем дома, 30 тысяч человек будут болеть на стадионе за нашу команду. Тем более есть футболисты «Зенита», прежде всего лидер команды Дзюба, который играет на родном стадионе. Артём знает там все кочки, все бугорки. Это мотивация. Готовность мы ещё проверим, но мне кажется, что наши футболисты готовятся хорошо. Посмотрите, как во втором матче Зобнин отбегал. Головин выглядит лучше всех — дай бог, чтобы травмы у него не было. Миранчук тоже должен себя проявить. И есть ещё загадочный Черышев, который нечасто играет в «Валенсии», но в сборной России забивает. Вот это — наши маленькие козырьки», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.

Матч между сборными России и Бельгии состоится 12 июня на стадионе «Санкт-Петербург», начало — в 22:00 мск.