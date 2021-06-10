«У меня бы по стадиону летали за такое». Зарема Салихова – о фэйлах медиаотдела «Спартака»

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, недавно вышедшая из совета директоров клуба, оценила работу медиадепартамента красно-белых.

Недавно медиаотдел «Спартака» допустил фэйл с новым главным тренером команды Руем Виторией. Португальский специалист выложил в соцсетях пост, в котором показал, как готовится к работе в «Спартаке». К посту Витория добавил фотографии, на которых с умным видом рассматривает скриншот товарищеского матча сборных России и Болгарии (1:0) на ноутбуке, выдавая это за трансляцию матча.

«Пиарщики создали образ таинственной и мудрой», — гласит знакомый до боли телеграм-канал. А новый пиар-отдел создала Зарема, и абсолютно новый вектор развития клубной медиа придала опять Зарема.

Медиадепартамент был моей гордостью. Я долго выбирала из кандидатов того самого бесстрашного, кто поднимет медиа клуба на новый очень-очень-очень высокий уровень. В итоге выбрала двоих. Они с первого месяца в клочья разорвали все шаблоны, и в космос улетели показатели по медиаохвату, «Тик-току», «Инстаграму», «Твиттеру». Мы вместе отбирали даже фотографии для соцсетей и сайта, я высказывала пожелания по цветокоррекции (добавить больше бордо и алого красного, тени/полутени, больше портретных снимков, эмоции крупным планом). В чём-чём, а в красивых фотографиях я знаю толк!

Вместе мы определили ту грань, по которой пойдем. Медиаслужба первой вставала на защиту тренера (как это было со скандалом в Сочи), первой палила бывших судей в Черкизове, первой выдавала убойный инфоповод, чтобы отвлечь внимание от проигрыша команды. Уже никто не хейтил ни ребят, ни тренера, они спокойно готовились к следующей игре. Зато все обсуждали наш новый ролик или очередной прикол в «Твиттере». К концу сезона я окончательно расслабилась, доверилась профессионализму, бои велись по другим фронтам.

И тут же выходит «Привет, конюшня». Ну, ок. С кем не бывает. А теперь новый тренер задумчиво разглядывает скриншоты. У меня бы медиадерпатамент уже летал по стадиону за такое упущение. Надеюсь, они исправятся и будут работать ещё лучше. Ведь показателей они достигли фантастических!» — написала Салихова в своём телеграм-канале.