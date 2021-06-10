Орлов: точно знаю, что Жирков хочет поиграть ещё как минимум год

Футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков хочет продолжить футбольную карьеру как минимум ещё на один год.
«Жирков хочет продолжать. Когда его жена выступила, появилась информация, что „Зенит“ сейчас пытается пересмотреть контракт. Вопрос в том, что ему не хотят оставлять нынешние условия. Игрок возрастной, и клуб уже считает деньги. Но я точно знаю, что Юрий ещё хочет играть. Год — это как минимум. А как в итоге сложится, мы посмотрим», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы» в Санкт-Петербурге.
Ранее в «Инстаграме» Инна Жиркова, жена Юрия, опубликовала пост, в котором сообщила, что скоро покинет Санкт-Петербург. В сезоне-2020/2021 за «Зенит» Жирков сыграл 19 матчей, в которых отдал 2 голевые передачи.
- 10 июня 2021
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