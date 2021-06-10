«Эти фразы записаны в душе каждого украинца». Офис президента Украины – о форме сборной

Офис президента Украины Владимира Зеленского прокомментировал резонансную ситуацию с формой сборной страны по футболу. На экипировке изображена карта Украины, в которую включён Крымский полуостров, а также словосочетания «Слава Украине» и «Героям слава».

«Украинское государство уважает принципы, которыми руководствуются в их деятельности такие международные спортивные организации, как УЕФА, и решения, которые они должны принимать без всякого политического влияния или вмешательства.

Наши футболисты на полях Европы пытаются прославить свою страну. Поэтому лозунг «Слава Украине» на форме национальной сборной является абсолютно правильным и не может вызывать никаких оговорок.

И когда каждый украинец, который является настоящим патриотом своей родины, слышит «Слава Украине», то у него уже на уровне подсознания появляется лозунг-ответ «Героям Слава». Эти словосочетания записаны в душе каждого украинца», — передаёт сообщение офиса Зеленского «Украинская Правда».

Ранее в УЕФА сообщили, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган — «Героям слава» — украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несёт явный политический смысл.

Видео главных конфликтов в футболе между Россией и Украиной: