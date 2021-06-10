«Динамо» заплатит за Лаксальта € 3,5 млн

Московское «Динамо» договорилось с «Миланом» о переходе полузащитника Диего Лаксальта за € 3,5 млн, информирует инсайдер Николо Скира в «Твиттере».
Согласно сведениям источника, сделка уже полностью согласована. Стороны заключат контракт до 2025 года, по которому Лаксальт будет получать € 2,5 млн за сезон.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Динамо» договорилось с «Миланом» о переходе Лаксальта.
Минувший сезон 28-летний Лаксальт провёл в аренде в «Селтике». На счету полузащитника 26 матчей за шотландский клуб, в которых он забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4 млн.
«Селтик» арендовал Лаксальта в октябре прошлого года до конца сезона. В «Милан» футболист перешёл летом 2018 года из «Дженоа». Сумма трансфера составила € 14,9 млн. В ходе своей карьеры полузащитник выступал также за «Торино», «Эмполи» и «Болонью». Кроме того, он принадлежал «Интеру». С 2016 года вызывается в сборную Уругвая, с которой в том числе выступил на чемпионате мира — 2018. После мундиаля сообщалось, что им интересуются «Спартак» и ЦСКА.
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