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Джикия назвал главные козыри сборной России на Евро-2020

Джикия назвал главные козыри сборной России на Евро-2020
Максим Хрущ
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Защитник сборной России Георгий Джикия назвал главные козыри национальной команды на чемпионат Европы – 2020.

«Главный козырь — командная игра, настрой каждого футболиста, желание дополнять друг друга. Второй — болельщики, третий — наши «легионеры». Я имею ввиду Головина, Миранчука и Черышева.

Имеет ли значение игра в Европе? Имеет. Если сравнивать Головина, Миранчука и Черышева с самими собой пятилетней давности, прогресс очевиден. Они играют в европейских топ-лигах, и когда такие футболисты приезжают в сборную — это добавляет команде уровня.

Миранчук? Он физически окреп. Во время сборов краем глаза смотрел на его действия, игру, подготовку. Видно, что это совершенно другой Алексей, нежели чем он был несколько лет назад. Миранчук — большой молодец. Признаюсь, за ним чуть больше слежу, потому что итальянский чемпионат мне немного ближе. Когда он забил первые пару мячей, писал ему, поздравлял, затем перестал, потому что стал забивать еще чаще (смеется). Переживаю за него, как и за всех остальных наших ребят. Они молодцы», — приводит слова Джикии «Российская газета».

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Календарь Евро-2020
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