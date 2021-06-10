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Премьер-министр Венгрии: преклонению колена нет места на стадионах

Премьер-министр Венгрии: преклонению колена нет места на стадионах
Максим Булычев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал ситуацию, сложившуюся во время товарищеского матча между сборными Венгрии и Ирландии. Болельщики на стадионе «Ференц Суса» в Будапеште освистали футболистов сборной Ирландии, преклонивших колено в поддержку движения Black Lives Matter (в переводе — «Жизни темнокожих важны»).

«Преклонение колена не вызывает ни малейшего сочувствия. Этому нет места на стадионах, спорт – это о другом. Смысл этого жеста определяется культурными особенностями, мы воспринимаем его совсем по-другому. Венгерские мужчины преклоняют колено в трёх случаях: перед Богом, перед страной и когда делают предложение своей возлюбленной. Коленопреклонение возникло в рабовладельческих странах, а наша страна никогда такой не являлась, поэтому мы не видим в этом важности», – цитирует политика HVG.

«Не провоцируйте хозяина, когда приходите к нему в гости», – ответил премьер-министр на вопрос, уместен ли свист болельщиков Венгрии в адрес ирландцев.

Ранее сообщалось, что темнокожий полузащитник сборной Ирландии Чидози Огбене призвал УЕФА жёстко подойти к этому вопросу.

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