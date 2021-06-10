Джикия: Дзюба – лидер сборной России и на поле, и в раздевалке
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Защитник сборной России Георгий Джикия считает нападающего Артёма Дзюбу безоговорочным лидером национальной команды.
«Кто лидер в сборной? У нас есть капитан, который подбадривает остальных и является лидером. Безусловно, Дзюба — лидер, как на поле, так и в раздевалке, он играет большую роль в коллективе. А вообще, когда мы находимся на сборах, мало контактируем, потому что есть тренировочный процесс, разных активностей, процедур, теорий, где не вся команда принимает участие», — приводит слова Джикии «Российская газета».
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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