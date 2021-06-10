Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джикия: Дзюба – лидер сборной России и на поле, и в раздевалке

Джикия: Дзюба – лидер сборной России и на поле, и в раздевалке
Максим Хрущ
Комментарии

Защитник сборной России Георгий Джикия считает нападающего Артёма Дзюбу безоговорочным лидером национальной команды.

«Кто лидер в сборной? У нас есть капитан, который подбадривает остальных и является лидером. Безусловно, Дзюба — лидер, как на поле, так и в раздевалке, он играет большую роль в коллективе. А вообще, когда мы находимся на сборах, мало контактируем, потому что есть тренировочный процесс, разных активностей, процедур, теорий, где не вся команда принимает участие», — приводит слова Джикии «Российская газета».

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Календарь Евро-2020
Новость по теме
Шишкин: Черчесов вызывает футболиста, по которому полстраны не согласны, но есть результат
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021