Джикия: Дзюба – лидер сборной России и на поле, и в раздевалке

Защитник сборной России Георгий Джикия считает нападающего Артёма Дзюбу безоговорочным лидером национальной команды.

«Кто лидер в сборной? У нас есть капитан, который подбадривает остальных и является лидером. Безусловно, Дзюба — лидер, как на поле, так и в раздевалке, он играет большую роль в коллективе. А вообще, когда мы находимся на сборах, мало контактируем, потому что есть тренировочный процесс, разных активностей, процедур, теорий, где не вся команда принимает участие», — приводит слова Джикии «Российская газета».

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.