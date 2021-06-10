Бывший адвокат Кокорина и Мамаева будет защищать Зарему Салихову в суде против «Уфы»

Адвокат Александр Добровинский будет представлять интересы Заремы Салиховой, жены владельца «Спартака» Леонида Федуна, в судебном разбирательстве против «Уфы».

«Да, я буду защищать Зарему Салихову в судебном разбирательстве против «Уфы». Давно знаком с Заремой. Когда появилась информация, что на неё хотят подать в суд, она мне позвонила, и мы довольно быстро решили, что я буду представлять её интересы», — сказал Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, ранее стало известно, что «Уфа» подала в суд на Зарему Салихову. Клуб хочет получить компенсацию в размере одного миллиона рублей за пост, в котором девушка рассказала, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов помогал «Уфе», работая в московском клубе.