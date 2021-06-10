Автору лучшего гола на Евро вручат цифровую награду в виде футбольного арт-объекта

Автор лучшего гола на Евро получат цифровую награду в виде футбольного арт-объекта, созданного известным российским художником Покрасом Лампасом. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе «Газпрома», который является одним из официальных спонсоров Евро-2020.

«Автор лучшего гола чемпионата Европы – 2020 впервые в истории мирового спорта получит NFT-трофей, представляющий собой оцифрованную версию современного арт-объекта – уникального арт-пространства, созданного известным российским художником Покрасом Лампасом на стенде «Газпрома» в футбольной деревне Евро-2020 в Санкт-Петербурге. После того, как арт-инсталляция перестанет существовать как физический объект и возродится как цифровое произведение искусства в формате NFT-токена, цифровая награда будет вручена футболисту, забившему лучший гол континентального первенства, а в экспозицию штаб-квартиры УЕФА будет передана голограмма награды», — сказано в пресс-релизе «Газпрома».

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.