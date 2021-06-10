Криштиану Роналду: я даже более мотивирован, чем на моём первом чемпионате Европы

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился ожиданиями от Евро-2020.

«Германия, Франция и Венгрия — это те соперники, с которыми нам предстоит играть. Мы уважаем все команды. Нет легких игр.

Я нахожусь на этом Евро так же, как если бы он был первым. Я чувствую себя таким же мотивированным и даже более мотивированным, чем был в 2004 году на моём первом чемпионате Европы.

Мы — действующие чемпионы и снова входим в число претендентов на трофей. Нет смысла обещать титулы или делать прогнозы. Что я могу обещать, так это то, что мы будем в каждом матче играть на победу», — цитирует Роналду Football Italia со ссылкой на журнал «360».

Сборная Португалии на Евро сыграет со сборными Венгрии 15 июня, Германии 19 июня и Франции 23 июня.