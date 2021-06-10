Дрис Мертенс: сборная России – грозный соперник

Нападающий сборной Бельгии Дрис Мертенс оценил уровень сборной России, с которой «красным дьяволам» предстоит встретиться в первом туре группового этапа чемпионата Европы – 2020.
«Сборная России – грозный соперник. Они очень хорошо знают, что делать на поле со своей игрой, адаптированной под высокорослого нападающего Артёма Дзюбу. Они уверены в себе и вдобавок играют дома. Так что для нас это опасно», — приводит слова Мертенса Nieuwsblad.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.
На стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге пройдут семь матчей Евро-2020, в том числе Бельгия — Россия и Финляндия — Россия.
Не знаешь, где смотреть матч Россия – Бельгия на Евро-2020? Приходи с друзьями в «Дом болельщика» сборной России от «Чемпионата» внутри легендарного Hard Rock Café в Москве. Всех гостей ждут подарки, настоящий рок-концерт, футбольный квиз и комментарий матча от Кирилла Дементьева. Начинаем в 18:00! Вход свободный! Бронь столов: +7(499) 241-43-42.
- 10 июня 2021
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