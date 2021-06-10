Украинский теннисист: ваше мусорное «футбол вне политики» не стоит и гроша

Украинский теннисист Сергей Стаховский высказался о требовании УЕФА убрать с формы сборной Украины по футболу слоган «Героям слава».

«Сам факт того, что УЕФА пересмотрел уместность нашей формы на Евро-2020, уже есть политика, потому что сделали они это из-за жалобы российской власти. Ваше мусорное «футбол вне политики» не стоит и гроша», — написал Стаховский в «Фейсбуке», прикрепив фото своих старых кроссовок с надписью «Героям слава».

Ранее в УЕФА сообщили, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган — «Героям слава» — украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несёт явный политический смысл.

Видео главных конфликтов в футболе между Россией и Украиной: