Ян Облак — лучший игрок Ла Лиги сезона-2020/2021
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Ла Лига назвала лучшим футболистом прошлого сезона голкипера мадридского «Атлетико» Яна Облака, сообщается в «твиттере» турнира. Словенец выиграл с командой национальный чемпионат.
В сезоне-2020/2021 Облак сыграл все 38 матчей в чемпионате Испании, пропустив 25 голов, в 18 играх отстоял на ноль и 3 раза отбил пенальти.
Ранее Ян в пятый раз выиграл трофей Саморы, вручающийся голкиперу с наименьшим количеством пропущенных голов в среднем за игру. Тем самым он повторил рекорд вратарей «Барселоны» Виктора Вальдеса и Антони Рамальетса.
Также сообщалось, что Облаком интересовался «Манчестер Юнайтед». Голкиперу нравится идея в будущем поиграть в Англии, однако решение по его будущему примет «Атлетико».
Новость по темеЯн Облак: мне нравится идея в будущем поиграть в АПЛ
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