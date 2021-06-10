«Русская связь». Чорлука разместил фото с Оличем

Ведран Чорлука, покинувший московский «Локомотив» по окончании сезона-2020/2021, сделал новый пост в соцсетях, связанный с Россией. Он выложил совместное фото с наставником ЦСКА Ивицей Оличем с одной из тренировок сборной Хорватии в преддверии Евро-2020. Напомним, оба экс-футболиста вошли в тренерский штаб балканской команды.

«Русская связь», — написал Чорлука под фото в своём «инстаграме».

В конце марта Чорлука объявил об уходе из московского клуба. По завершении сезона он сообщил о завершении футбольной карьеры. Хорват с «Локомотивом» трижды завоевал Кубок России и ещё один раз – Суперкубок.

В сезоне-2020/2021 Чорлука провёл за московский «Локомотив» 22 матча в Российской Премьер-Лиге, отдал две результативные передачи.