Турнирные расклады чемпионата Европы — 2020 для сборной России

Старт группового этапа чемпионата Европы — 2020 всё ближе. Сборной России предстоит сыграть в квартете B с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии. Подопечные Станислава Черчесова, судя по комментариям и интервью в СМИ, всерьёз настроены на выход из группы.

Предлагаем рассмотреть возможные варианты турнирных раскладов для сборной России на случай выхода в раунд плей-офф.

Если Россия займёт 1-е место в группе

Если сборная России удивит футбольную Европу, опередив Бельгию, то на стадии 1/8 финала соперником команды Черчесова может стать:

3-е место группы A (Италия, Швейцария, Турция, Уэльс);

3-е место группы D (Хорватия, Чехия, Англия, Шотландия);

3-е место группы E (Польша, Испания, Швеция, Словакия);

3-е место группы F (Венгрия, Франция, Германия, Португалия).

Если Россия займёт 2-е место в группе

Если в группе россияне финишируют вторыми, то их соперником станет:

2-е место группы А (Италия, Швейцария, Турция, Уэльс).

Если Россия выйдет с 3-го места

Если сборная России попадёт в четвёрку лучших команд, занявших 3-е место, то на стадии 1/8 финала она может встретиться с:

Победителем группы F (Венгрия, Франция, Германия, Португалия);

Победителем группы E (Польша, Испания, Швеция, Словакия).