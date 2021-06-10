Турнирные расклады чемпионата Европы — 2020 для сборной России

Старт группового этапа чемпионата Европы — 2020 всё ближе. Сборной России предстоит сыграть в квартете B с национальными командами Бельгии, Дании и Финляндии. Подопечные Станислава Черчесова, судя по комментариям и интервью в СМИ, всерьёз настроены на выход из группы.
Предлагаем рассмотреть возможные варианты турнирных раскладов для сборной России на случай выхода в раунд плей-офф.
Если Россия займёт 1-е место в группе
Если сборная России удивит футбольную Европу, опередив Бельгию, то на стадии 1/8 финала соперником команды Черчесова может стать:
- 3-е место группы A (Италия, Швейцария, Турция, Уэльс);
- 3-е место группы D (Хорватия, Чехия, Англия, Шотландия);
- 3-е место группы E (Польша, Испания, Швеция, Словакия);
- 3-е место группы F (Венгрия, Франция, Германия, Португалия).
Если Россия займёт 2-е место в группе
Если в группе россияне финишируют вторыми, то их соперником станет:
- 2-е место группы А (Италия, Швейцария, Турция, Уэльс).
Если Россия выйдет с 3-го места
Если сборная России попадёт в четвёрку лучших команд, занявших 3-е место, то на стадии 1/8 финала она может встретиться с:
- Победителем группы F (Венгрия, Франция, Германия, Португалия);
- Победителем группы E (Польша, Испания, Швеция, Словакия).
- 10 июня 2021
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