«Сделаю всё, чтобы сыграть на Евро». Кудряшов – о восстановлении после травмы

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов ответил на вопрос журналистов о своём восстановлении после травмы перед стартом чемпионата Европы – 2020.

«Поправлюсь ли ко второму или третьему матчу? Посмотрим. Не будем загадывать. Сделаю всё, чтобы сыграть. Динамика положительная есть, а дальше не могу ничего сказать», — приводит слова Кудряшова «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, Фёдор Кудряшов получил повреждение на разминке перед товарищеским матчем Россия — Болгария. Позже стало известно, что из-за травмы футболист может пропустить грядущее континентальное первенство.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.