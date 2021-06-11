Президент Франции: Бензема – образец успеха для иммигрантов

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал возвращение в национальную команду нападающего Карима Бензема.

«Я хочу лишь одного – чтобы Бензема написал страницу в истории сборной Франции. Возвращение Карима выходит за рамки спорта, этого ожидали многие: и молодые, и старые. Для многих французов Бензема в первую очередь великий футболист, чемпион. Я говорю это не только за его юные годы в «Лионе». Он уехал в Испанию, а за ним всё равно внимательно следят фанаты. Также я считаю, что он является образцом успех для многих людей иммигрантского происхождения», — приводит слова Макрона RMC Sport.

Ранее стало известно, что Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Бензема и Вальбуэна были отстранены от участия в составе сборной Франции в европейском чемпионате 2016 года. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России.