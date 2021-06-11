Президент Франции: Бензема – образец успеха для иммигрантов

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал возвращение в национальную команду нападающего Карима Бензема.
«Я хочу лишь одного – чтобы Бензема написал страницу в истории сборной Франции. Возвращение Карима выходит за рамки спорта, этого ожидали многие: и молодые, и старые. Для многих французов Бензема в первую очередь великий футболист, чемпион. Я говорю это не только за его юные годы в «Лионе». Он уехал в Испанию, а за ним всё равно внимательно следят фанаты. Также я считаю, что он является образцом успех для многих людей иммигрантского происхождения», — приводит слова Макрона RMC Sport.
Ранее стало известно, что Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Бензема и Вальбуэна были отстранены от участия в составе сборной Франции в европейском чемпионате 2016 года. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России.
- 11 июня 2021
-
00:56
-
00:37
-
00:19
-
00:08
- 10 июня 2021
-
23:54
-
23:42
-
23:27
-
23:05
-
22:50
-
22:24
-
22:11
-
21:52
-
21:36
-
21:07
-
20:58
-
20:51
-
20:33
-
20:23
-
20:07
-
19:47
-
19:45
-
19:22
-
19:10
-
18:45
-
18:43
-
18:36
-
18:30
-
18:20
-
18:09
-
18:01
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:34
-
17:33