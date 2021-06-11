Глава УАФ предложил одобрить лозунги «Слава Украине», «Героям слава» и герб с Крымом

Президент украинской федерации футбола Андрей Павелко считает, что лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» могут стать официальными футбольными символами Украины, а также на гербе сборной может быть отображена территория страны с Крымом, Донецком и Луганском.



«Украинские футбольные символы, давно признаны всеми нашими болельщиками и футбольным обществом в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства. Поэтому выступил с инициативой оперативно созвать онлайн заседание исполкома УАФ.



Мы занимаем четкую позицию, которая олицетворяет глубокую синергию Украинской ассоциации футбола, миллионов наших болельщиков и футболистов сборной. Эта позиция станет ответом на многочисленные комментарии, звонки и голоса поддержки в адрес УАФ и Андрея Шевченко, которые мы получаем после презентации новой формы сборной с картой Украины и лозунгами «Слава Украине», «Героям слава».



Завтра на рассмотрение и голосование членов исполкома УАФ предложили вынести несколько вопросов:



– об одобрении статуса официальных футбольных символов Украины – лозунгов «Слава Украине» и «Героям Слава»;



– об одобрении малого и большого герба национальных сборных Украины (с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН, с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей).

На самом деле, пытаясь убрать с футболок наших игроков два напечатанных внутри слова, наши «друзья» способствовали тому, что сегодня все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Слава Украине! Героям слава!



Убежден, что рычаги влияния тех, кому не нравятся целостность и патриотизм спортивной украинской нации, дали смертельную трещину и доказали их неэффективность.



И при любых обстоятельствах лозунги «Слава Украине» и «Героям Слава» никуда исчезнут, потому что нет такой силы, которая способна искоренить эти слова из сознания украинцев или затмить их невероятную энергетику. Это увидел и почувствовал весь мир», – написал Павелко в «Фейсбуке».