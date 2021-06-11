Повар сборной Финляндии рассказал о «волшебном зелье» команды на Евро-2020

За рационом сборной Финляндии на чемпионате Европы – 2020 будет следить авторитетный шеф-повар Рейо Джункари. Он рассказал о секретном оружии, «волшебном зелье», для финских футболистов.



«Единственный напиток, который мы привезли из Финляндии, — безалкогольный свекольный шот, свекольный сок. Свекла не является популярной в меню футболистов, возможно, из-за её вкусовых качеств. Однако её суть кроется в другом.



Свекла способна забирать из почвы много полезных веществ. Нитраты — это самое главное. Их необходимо употреблять в определенных количествах. Когда человек пьёт свекольный сок за два-шесть часов до нагрузок, он действует как природный нитро. Механизм заключается в том, что кровеносные сосуды расширяются, и насыщенная кислородом кровь может намного лучше циркулировать в организме», — приводит слова Джункари Is.fi.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборная Финляндии попала в одну группу с национальными командами России, Бельгии и Дании.