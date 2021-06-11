Альба: Суарес многое дал «Барселоне», а клуб практически подарил его прямому конкуренту
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о переходе нападающего Луиса Суарес из каталонского клуба в мадридский «Атлетико».
«Суарес — игрок, который многое дал «Барселоне», а клуб практически подарил его прямому конкуренту – «Атлетико» и теперь они выигрывают Ла Лигу… Мне это не понравилось, где ты найдёшь такого нападающего? Было сказано много плохих вещей, у которых не было подтверждения. Атмосфера с Луисом Суаресом была впечатляющей. Он очень хороший человек и показывал неплохую результативность», — приводит слова Альбы Cadena ser.
33-летний Суарес в завершившемся розыгрыше испанской Примеры принял участие в 32 встречах, отличился 21 забитым мячом (три — с пенальти) и тремя голевыми пасами.
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