Филиппе Коутиньо может перейти в «Марсель»

«Марсель» заинтересован в приобретении атакующего полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, инициатор покупки бразильца — главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли, который на протяжении долгого времени следил за выступлениями игрока.

В конце мая сообщалось, что «Барселона» намерена избавиться от Коутиньо и может предложить «Ливерпулю» необычную сделку. Руководство «Барселоны» рассчитывает предложить мерсисайдцам вернуть игрока на «Энфилд», а сине-гранатовым спишется оставшийся транш по его трансферу в размере € 50 млн.

Полузащитник перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за € 135 млн. В сезоне-2020/21 он провёл за сине-гранатовых всего 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Контракт Коутиньо с каталонцами рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 30 млн.