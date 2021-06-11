Филиппе Коутиньо может перейти в «Марсель»

«Марсель» заинтересован в приобретении атакующего полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, инициатор покупки бразильца — главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли, который на протяжении долгого времени следил за выступлениями игрока.
В конце мая сообщалось, что «Барселона» намерена избавиться от Коутиньо и может предложить «Ливерпулю» необычную сделку. Руководство «Барселоны» рассчитывает предложить мерсисайдцам вернуть игрока на «Энфилд», а сине-гранатовым спишется оставшийся транш по его трансферу в размере € 50 млн.
Полузащитник перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за € 135 млн. В сезоне-2020/21 он провёл за сине-гранатовых всего 14 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи. Контракт Коутиньо с каталонцами рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в € 30 млн.
- 11 июня 2021
-
05:31
-
04:18
-
03:35
-
02:52
-
02:28
-
02:15
-
02:04
-
02:00
-
00:56
-
00:37
-
00:19
-
00:08
- 10 июня 2021
-
23:54
-
23:42
-
23:27
-
23:05
-
22:50
-
22:24
-
22:11
-
21:52
-
21:36
-
21:07
-
20:58
-
20:51
-
20:33
-
20:23
-
20:07
-
19:47
-
19:45
-
19:22
-
19:10
-
18:45
-
18:43
-
18:36
-
18:30