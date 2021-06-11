«Астон Вилла» объявила о переходе Буэндии

Полузащитник «Норвича» Эмилиано Буэндиа стал игроком «Астон Виллы». Об этом сообщается на официальном сайте команды. Контракт 24-летнего футболиста с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В июне 24-летний футболист находился в расположении сборной Аргентины, а после матча с Колумбией Эмилиано прошёл медицинское обследование для «Астон Виллы».

Ранее СМИ сообщали, что бирмингемский клуб заплатит за хавбека € 34 млн.

Напомним, в услугах Буэндии также был заинтересован «Арсенал». Более того, сообщалось, что аргентинец является главной трансферной целью лондонского клуба на это лето. В минувшем сезоне Эмилиано провёл 39 матчей в Чемпионшипе, забил 15 голов (один — с пенальти) и отдал 16 результативных передач.