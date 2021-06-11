Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении Исака и Локонги

Руководство лондонского «Арсенала» заинтересовано в приобретении нападающего «Реала Сосьедад» Александера Исака и форварда «Андерлехта» Альберта-Мбойо Локонги. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщил журналист Николо Скира.

21-летний шведский форвард Исак провёл за «Сосьедад» в завершившемся чемпионате Испании 34 матча (30 в основе), забил 17 голов, отдал две голевые передачи и получил четыре жёлтые карточки. Ранее футболист выступал за «Виллем II» (Нидерланды), дортмундскую «Боруссию» (Германия) и шведский «АИК». Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 40 млн, контракт футболиста с клубом действует до 2024 года.

21-летний бельгийский нападающий «Андерлехта» Альберт-Мбойо Локонга в завершившемся чемпионате Бельгии провёл 33 матча (все в основе), забил три гола, отдал две голевые передачи и получил четыре жёлтые карточки. Футболист выступает за «Андерлехт» с 2017 года, игрок является воспитанником этого клуба. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 12 млн, контракт футболиста с клубом действует до 2023 года.