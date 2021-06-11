«Ювентус» интересуется экс-голкипером «ПСЖ» Сиригу
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«Ювентус» проявляет интерес к голкиперу «Торино» Сальваторе Сиригу. Об этом сообщает Calciomercato.
По информации источника, главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри, который вернулся в клуб спустя два года, хочет пригласить 34-летнего вратаря, чтобы он составил конкуренцию Войцеху Щенсны в следующем сезоне. Не исключается, что «Торино» захочет продать итальянца, так как его контракт истекает через год.
В завершившемся чемпионате Италии Сиригу провёл 32 матча и пропустил 62 гола. С 2011 по 2017 год голкипер выступал за «ПСЖ», с которым стал четырехкратным чемпионом Франции. Также Сиригу играл за испанские «Осасуну», «Севилью» и итальянские «Палермо», «Анкону» и «Кремонезе».
Портал Transfermarkt оценивает вратаря в € 2,5 млн.
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