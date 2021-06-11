Липецкий «Металлург» досрочно оформил путёвку в ФНЛ

Липецкий «Металлург», выступающий в ПФЛ (Группа 3, Центр), досрочно стал победителем первенства и гарантировал себе участие в Футбольной национальной лиге на следующий сезон.

10 июня липецкий клуб сыграл вничью с «Калугой» (0:0) в матче 29 тура ПФЛ-3 и упрочил своё преимущество в турнирной таблице. После 29 туров команда Сергея Машнина набрала 62 очка, в то время как у ближайшего преследователя — «Рязани» — 59 очков. «Металлург» имеет преимущество над конкурентами за счёт личных встреч.

Таким образом, липецкая команда за один тур до конца чемпионата ПФЛ-3 стала чемпионом и вышла в ФНЛ на следующий сезон. Ранее «Металлург» официально объявил, что клуб получил от РФС лицензию, дающую право сыграть в ФНЛ.