Липецкий «Металлург» досрочно оформил путёвку в ФНЛ
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Липецкий «Металлург», выступающий в ПФЛ (Группа 3, Центр), досрочно стал победителем первенства и гарантировал себе участие в Футбольной национальной лиге на следующий сезон.
10 июня липецкий клуб сыграл вничью с «Калугой» (0:0) в матче 29 тура ПФЛ-3 и упрочил своё преимущество в турнирной таблице. После 29 туров команда Сергея Машнина набрала 62 очка, в то время как у ближайшего преследователя — «Рязани» — 59 очков. «Металлург» имеет преимущество над конкурентами за счёт личных встреч.
Таким образом, липецкая команда за один тур до конца чемпионата ПФЛ-3 стала чемпионом и вышла в ФНЛ на следующий сезон. Ранее «Металлург» официально объявил, что клуб получил от РФС лицензию, дающую право сыграть в ФНЛ.
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