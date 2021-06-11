ЦСКА — победитель Единой лиги, Павлюченкова — финалистка «Ролан Гаррос». Главное к утру

Баскетбольный ЦСКА в третьем матче финальной серии обыграл казанский «УНИКС» и стал чемпионом Единой лиги, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в финал турнира «Ролан Гаррос», а бельгийский футболист Кевин Де Брёйне не сыграет со сборной России на Евро – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. ЦСКА всухую выиграл серию у «УНИКСа» и стал чемпионом Единой лиги ВТБ.

2. Анастасия Павлюченкова стала первой финалисткой «Ролан Гаррос».

3. Кевин Де Брёйне не сыграет со сборной России.

4. Наставник хоккейной сборной России Брагин назвал тренерские ошибки в матче с Канадой на ЧМ-2021.

5. Источник: у футболиста сборной России сомнительный тест на коронавирус, его изолировали.

6. Стали известны все полуфиналисты розыгрыша Кубка Стэнли 2021 года.

7. Эден Азар: тренер решит, сыграю ли с Россией. Но пока я не готов на 100%.

8. В UFC официально подтвердили следующий бой Ислама Махачева.

9. В сборной Франции конфликт перед Евро. Килиан Мбаппе обиделся на Оливье Жиру.

10. «Милуоки» вырвал победу у «Бруклина» и сократил отставание в серии.