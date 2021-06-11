Чалханоглу отклонил выгодное предложение из Катара и хочет остаться в «Милане»

Полузащитник Хакан Чалханоглу отклонил выгодное предложение от катарского клуба «Аль-Духаиль» и намерен остаться в «Милане». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, катарский клуб предложил 27-летнему турецкому полузащитнику контракт до 2024 года с зарплатой € 8 млн в год, плюс € 8 млн в качестве бонусов.
Ранее сообщалось, что футболист склоняется к тому, чтобы принять предложение «Милана» о продлении контракта. Россонери предлагают € 4 млн в год и бонусы. В минувшем сезоне Чалханоглу провёл 33 игры в Серии А и забил четыре гола.
В мае «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» прорабатывает вариант с подписанием игрока. Главный тренер петербургской команды Сергей Семак очень заинтересован в подписании атакующего полузащитника. Чалханоглу выступает за «Милан» с 2017 года. Ранее он играл за «Байер», «Гамбург» и «Карлсруэ». Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 35 млн.
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