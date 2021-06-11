Защитник «Ливерпуля» Цимикас может перейти в «Фенербахче»

Защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщает The Sun.
По информации источника, на 25-летнего грека претендует «Фенербахче». Сообщается, что игрок может перейти в клуб на правах аренды, чтобы получить игровую практику. В сезоне-2020/21 Цимикас принял участие в семи матчах в составе «Ливерпуля» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 8 млн. До «Ливерпуля» Цимикас выступал за греческий «Олимпиакос», датский «Эсбьерг» и «Виллем II» из Нидерландов.
В марте сообщалось, что итальянский «Наполи» летом планирует сделать «Ливерпулю» предложение по Цимикасу.
В завершившемся чемпионате Англии «Ливерпуль» с 69 очками занял третье место и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.
- 11 июня 2021
-
10:20
-
09:59
-
09:48
-
09:45
-
09:38
-
09:35
-
09:35
-
09:07
-
09:00
-
08:53
-
08:44
-
08:30
-
07:46
-
07:34
-
07:21
-
07:09
-
06:53
-
06:08
-
05:31
-
04:18
-
03:35
-
02:52
-
02:28
-
02:15
-
02:04
-
02:00
-
00:56
-
00:37
-
00:19
-
00:08
- 10 июня 2021
-
23:54
-
23:42
-
23:27
-
23:05
-
22:50