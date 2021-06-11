Защитник «Ливерпуля» Цимикас может перейти в «Фенербахче»

Защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас может продолжить карьеру в чемпионате Турции. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, на 25-летнего грека претендует «Фенербахче». Сообщается, что игрок может перейти в клуб на правах аренды, чтобы получить игровую практику. В сезоне-2020/21 Цимикас принял участие в семи матчах в составе «Ливерпуля» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 8 млн. До «Ливерпуля» Цимикас выступал за греческий «Олимпиакос», датский «Эсбьерг» и «Виллем II» из Нидерландов.

В марте сообщалось, что итальянский «Наполи» летом планирует сделать «Ливерпулю» предложение по Цимикасу.

В завершившемся чемпионате Англии «Ливерпуль» с 69 очками занял третье место и обеспечил себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.