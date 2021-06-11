«Многие хотели бы оказаться в России». Франк Веркотерен желает вновь тренировать в РПЛ

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркотерен рассказал о желании вновь поработать в Российской Премьер-Лиге.



«Безусловно, я бы с удовольствием поработал снова в чемпионате России. В РПЛ готов тренировать — без вопросов! Иногда ты долго раздумываешь над предложениями из-за границы, но вашу лигу я высоко ценю. Знаю, чего ждать от жизни и от футбола в России. Да и для семьи моё возвращение в РПЛ было бы хорошей новостью. Впрочем, думаю, не так просто будет получить предложение от команды из вашего чемпионата. Конкуренция высокая, многие тренеры хотели бы оказаться в России», — сказал Веркотерен в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.



Веркотерен возглавлял «Крылья Советов» с 2014 по 2016 год. Последним местом работы бельгийского специалиста был «Антверпен».