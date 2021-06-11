«Многие хотели бы оказаться в России». Франк Веркотерен желает вновь тренировать в РПЛ

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркотерен рассказал о желании вновь поработать в Российской Премьер-Лиге.
«Безусловно, я бы с удовольствием поработал снова в чемпионате России. В РПЛ готов тренировать — без вопросов! Иногда ты долго раздумываешь над предложениями из-за границы, но вашу лигу я высоко ценю. Знаю, чего ждать от жизни и от футбола в России. Да и для семьи моё возвращение в РПЛ было бы хорошей новостью. Впрочем, думаю, не так просто будет получить предложение от команды из вашего чемпионата. Конкуренция высокая, многие тренеры хотели бы оказаться в России», — сказал Веркотерен в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
Веркотерен возглавлял «Крылья Советов» с 2014 по 2016 год. Последним местом работы бельгийского специалиста был «Антверпен».
- 11 июня 2021
-
10:20
-
09:59
-
09:48
-
09:45
-
09:38
-
09:35
-
09:35
-
09:07
-
09:00
-
08:53
-
08:44
-
08:30
-
07:46
-
07:34
-
07:21
-
07:09
-
06:53
-
06:08
-
05:31
-
04:18
-
03:35
-
02:52
-
02:28
-
02:15
-
02:04
-
02:00
-
00:56
-
00:37
-
00:19
-
00:08
- 10 июня 2021
-
23:54
-
23:42
-
23:27
-
23:05
-
22:50