Илья Геркус: «Локомотив» не укомплектован для борьбы за чемпионство

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус оценил готовность железнодорожников к сезону-2021/2022.



«У Гильерме – последний сезон, по крайней мере первым номером. В теории надо бы искать уже нового голкипера. С паспортом. Видимо отсюда и разговоры про Лантратова. Интерес, возможно, и был, но «Химки» дали понять, что задёшево его отдавать не собираются.



В защите минус Чорлука – столп обороны, да и всей команды, человек, «делавший разницу». Минус крутой Игнатьев. Откровенно сырой Лысцов уезжает в Грозный в аренду, оттуда приобретён «на вырост» чуть менее сырой Ненахов – игрок скорее для количества при имеющемся комплекте фулбеков. Зато в центре защиты теперь некомплект, и до конца окна нужно найти приличного защитника. Цена вопроса будет зависеть от уверенности игры нынешней пары и возможной подмены из опорников. Если Баринов хорошо отыграет на этой позиции на Евро, цена будет ниже, если нет – продавцы будут понимать, что проблема для «Локо» стоит остро, и будут ломить цену.



В полузащите всё прилично (не будем по десятому разу про уход Мухина), но остаётся два вопроса: что происходит с Антоном Миранчуком – будет ли он играть в «Локомотиве» или попросит трансфер – парень явно не в своей тарелке. Второй вопрос — непродлённый Крыховяк на Евро. Как мы видели, Гжегож вице-капитан своей сборной и в случае хорошей игры своей команды его акции сильно повысятся. Переподписание может влететь в круглую сумму.



В атаке минус Эдер, Джорджевич, но вернулся (вроде бы) Зе Луиш. Да и у Смолова последний год контракта – он будет очень стараться. Больших проблем нет. Сватают очередное дарование из Беларуси – высоченного атакующего полузащитника или второго форварда. Непонятно, что с ним делать – его намного более статусный соотечественник так и не стал игроком старта. На вырост в «Казанку»? Может быть, может быть.



В целом для борьбы за зону еврокубков команда вполне укомплектована. Для чемпионской гонки — нет, а третье-пятое место – вполне. Можно на текущем составе доковылять. Но если смотреть на перспективу хотя бы двух сезонов – этим летом придётся поработать», — написал Геркус в своём «телеграме».

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