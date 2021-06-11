Франк Веркотерен: Бельгия — большой фаворит в матче с Россией. Но шансы — 50 на 50

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркотерен поделился мыслями о предстоящем матче сборных Бельгии и России в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы — 2020, который пройдёт завтра, 12 июня, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 22:00 мск.



«Не рискну назвать счёт, но, конечно, Бельгия — большой фаворит. У нас очень сильная команда и по подбору футболистов, и по организации игры. «На бумаге» Бельгия должна побеждать. Но в реальности всё может быть не так, как прогнозируешь. Как ни банально прозвучит, в футболе всё возможно. Бельгия должна играть очень аккуратно. За любую неудачу команду будут сильно критиковать, потому что ожидания от неё очень высокие. Даже второе место в группе не удовлетворит никого.



Я бы сказал, шансы — 50 на 50. Ведь когда стартует игра, по-другому не бывает. Чтобы победить, нужна не только качественная игра, но и немного удачи. Можно не забить кучу моментов, а соперник реализует свой единственный шанс. Ну и, разумеется, надо много труда на поле, поскольку одного таланта в футболе недостаточно», — сказал Веркотерен в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.