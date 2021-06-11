«Велес» объявил о переходе своего полузащитника в команду РПЛ

Футбольный клуб «Велес» объявил о переходе 21-летнего полузащитника Артура Галояна в клуб Российской Премьер-Лиги.
«Артур Галоян отправляется покорять РПЛ! Желаем прогресса в новом клубе и удачи!», — написала пресс-служба «Велеса» в своём «твиттер»-аккаунте.
Фотографию можно увидеть на странице «Велеса» в "Твиттере".
Галоян перешёл в «Велес» перед началом прошлого сезона из московского «Торпедо», чьим воспитанником он и является. Полузащитник провёл в завершившемся сезоне 41 матч, забил семь мячей и отдал 10 голевых передач.
Его контракт с московским клубом подошёл к концу и он покидает команду на правах свободного агента. Хотя на специализированном портеле Transfermarkt указано, что контракт Артура с «Велесом» действовал до конца сезона-2021/2022. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 600 тыс.
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