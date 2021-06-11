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Франк Веркотерен назвал самого техничного российского футболиста, которого он тренировал

Франк Веркотерен назвал самого техничного российского футболиста, которого он тренировал
Анатолий Романов
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Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркотерен рассказал, кто из российских футболистов, с которыми он работал, был самым техничным.

«Вы опять меня заставляете выделять какого-то одного игрока, разочаровывая других! Ох, если я должен выбрать, то назову Чочиева (Алан, воспитанник «Локомотива» и экс-игрок молодёжной сборной России, выступающий сейчас за «Шахтёр» из Караганды. — Прим. «Чемпионата»). Он был талантливым игроком, очень хорошо работавшим с мячом. Надеюсь, остальные российские футболисты, которых я тренировал, не обидятся. Возможно, я просто кого-то не вспомнил сразу», — сказал Веркотерен в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.

Веркотерен возглавлял «Крылья Советов» с 2014 по 2016 год. Последним местом работы бельгийского специалиста был «Антверпен».

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