Колосков: в разгар сухого закона выпивали с Лобановским. Его за это милиция и повязала

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в преддверии своего 80-летия рассказал интересный эпизод, связанный с легендарным украинским тренером Валерием Лобановским.



«Есть про Валерия Лобановского интересная история. Правда, она связана с выпивкой. В разгар сухого закона киевское «Динамо» готовилось к сезону в Ялте. А я был со сборной в Симферополе. У меня шофёр, служебная машина. Как-то с Володей Веремеевым поехали к Лобановскому. Зашли в номер, тот сразу достал из холодильника бутылку водки — 0,75 литра.



Выпили. В пять часов тренировка. Лобановский провёл её как ни в чем не бывало, принял душ, и мы отправились на ужин в ресторан гостиницы «Ялта». Выбрали дальний столик на открытой веранде. Алкоголь под запретом, за этим следили строго. Но у Лобановского всё схвачено, знакомый официант приносил водочку в чайнике.



Один чайничек, второй, третий… Чем больше выпиваешь, тем громче разговариваешь, начинаешь жестикулировать. На мужчину и женщину, сидевших за соседним столиком, не обращали внимания. А зря. Они-то, как позже выяснилось, и стуканули. Догадались, что не чаи гоняем. Когда мы уже к выходу потянулись, нагрянула милиция.



Смотрю — со всех сторон окружают. Веремеев, недолго думая, первому же бу-бух — в челюсть! Тот падает. А я хоть и пьяный, но соображаю — если заметут, мне конец. Успеваю нырнуть в кусты, бегом к машине, командую шофёру: «Трогай!»



А Веремеева и Лобановского повязали. Утром звонок, второй секретарь обкома. В панике: «Что вчера в гостинице стряслось?» Я уже маленько отошёл. Спокойно отвечаю: «Не знаю. Поужинали с Валерием Васильевичем, и я уехал». — «Представляете, его и Веремеева задержала милиция. Пьяных! До Щербицкого дошло. Боюсь, с обоих погоны слетят».



Но историю замяли. Щербицкий и помог. Сначала наехал на них. Затем отмазал. Я-то в этой ситуации был бессилен. Наоборот, самый уязвимый. Чиновник же! Меня бы не только сняли с должности, ещё и исключили бы из партии. По сей день не понимаю — как улизнул?» — приводит слова Колоскова «Спорт-экспресс».



Вячеславу Колоскову 15 июня исполнится 80 лет. Лобановский за время карьеры тренером поработал со сборной СССР, ОАЭ, Кувейта и Украины. Также он возглавлял «Днепр» и киевское «Динамо». Под руководством тренера «Динамо» восемь раз становилось чемпионом СССР, шесть раз выигрывало Кубок СССР, пять раз становилось чемпионом Украины и трижды обладателем Кубка Украины. Также киевляне при тренере дважды выиграли Кубок обладателей кубков (1975, 1986).



«Сухой закон» — собирательный термин, включающий в себя частичный или полный запрет оборота алкоголя в стране. Антиалкогольная кампания в СССР проходила с 1985 по 1987 год.



Владимир Щербицкий — советский государственный и партийный деятель. Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины (1972—1989).

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